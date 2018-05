Niveau van onderwijs omlaag? Wiskundeleraren maken zich niet druk: “Nieuwe eindtermen zijn revolutionair”

De ontstane onrust over de nieuwe eindtermen (die bepalen wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het eind van een schooljaar) is nergens voor nodig wat het vak wiskunde betreft. Dat stelt de Vlaamse vereniging voor Wiskundeleraars. “De nieuwe eindtermen zijn revolutionair”, klinkt het.

Binnenkort gaan de eindtermen op de schop. Woensdag ontstond er onrust over de nieuwe normen. “De laat wordt erg laag gelegd”, schreef onderwijsexpert Dirk Van Damme van OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) op Twitter. Ook onder meer N-VA en Open VLD vrezen dat het niveau van het onderwijs omlaag wordt gehaald.

Voor het vak wiskunde hoeft echter niemand te vrezen, zegt Filip Moons, wiskundeleraar en bestuurslid bij de Vlaamse vereniging voor Wiskundeleraars tegen VRT NWS. “Er zijn enkele nieuwe dingen in de eindtermen opgenomen, zoals statistiek, probleemoplossend denken en zelfs abstract denken”, klinkt het. “Als je dit vergelijkt met het buitenland zijn de eindtermen revolutionair. Als we praten over wiskunde kunnen we dus zeggen: de eindtermen gaan wel degelijk naar omhoog.”

Er zijn ook zaken uit de eindtermen voor wiskunde geschrapt. Een prima ontwikkeling, aldus Moons. “Zoals heel precieze figuren tekenen met een passer. Daar dient tegenwoordig een computer voor, dat is niet meer van deze tijd. De zaken die ervoor in de plaats gekomen zijn, zijn veel nuttiger.”

N-VA niet gerustgesteld

Koen Daniëls, Vlaams Parlementslid voor de N-VA en onderwijsexpert van zijn partij, is “blij dat de wiskundeleraren zeggen dat het niveau binnen hun vakgebied omhoog gaat”, maar niet gerustgesteld over de overige vakken. “Er zijn zestien vakken in totaal. Uit andere hoeken krijgen we wel het signaal dat het niveau naar beneden zou gaan.”

Het gaat dan over Nederlands, vreemde talen, aardrijkskunde en geschiedenis. “Ik wil dat het niveau voor alle vakken naar omhoog gaat.”

