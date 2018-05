Drietal berooft taxichauffeur en slaat hem in elkaar: 8 jaar cel gevorderd

Brussel - Het Brusselse parket heeft donderdag 8 jaar cel gevorderd tegen drie Brusselse jongeren die in augustus 2016 een taxichauffeur beroofden en in elkaar sloegen. De man was meer dan vier maanden arbeidsongeschikt en was zo zwaar toegetakeld dat artsen 40 metalen plaatjes en 140 schroeven nodig hadden om alle breuken in zijn gezicht te helen.

De feiten vonden plaats op 12 augustus 2016. Een taxichauffeur van het Hasseltse taxibedrijf Axi Taxi kreeg de vraag om een klant vanuit Bilzen naar Brussel te brengen. Daarvoor werd een prijs van 160 euro afgesproken, die bij aankomst in Brussel door een broer van de klant zou betaald worden. Eenmaal in Brussel verschenen twee vrienden van de klant, die samen met de klant de taxichauffeur overvielen.

De man kreeg slagen en stampen te verwerken op het hoofd, waarna zijn overvallers er vandoor gingen met zijn geld en het gps-toestel uit de taxi. Een voorbijganger vond de zwaargewonde man en bracht hem met diens eigen taxi naar het ziekenhuis. De drie verdachten, drie jonge twintigers, werden nadien opgespoord op basis van hun gsm-gebruik. Twee van hen ontkenden elke betrokkenheid bij de feiten. Enkel de klant gaf toe dat hij ter plaatse was maar beweerde dat hij niet geslagen had. Hij was ook de enige die donderdag kwam opdagen op de zitting.

Het parket is ervan overtuigd dat alle drie de verdachten geslagen hebben en een even groot aandeel in de feiten hebben en eiste celstraffen van 8 jaar.

Het vonnis valt op 28 juni.