Michel D’Hooghe: “Russen zullen niets te maken hebben met dopingcontroles”

Brussel - Michel D’Hooghe, de voorzitter van de Medische Commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA, heeft donderdag in de Britse krant The Times laten optekenen dat op het komende WK voetbal (14 juni-15 juli) in Rusland de Russen zelf geen invloed kunnen hebben op de dopingcontroles. “Alle betrokken personen worden door de FIFA ingehuurd en de afgenomen bloed- en urinestalen gaan direct door naar Zwitserland, waar ze worden onderzocht”, aldus D’Hooghe.

“Van het begin tot het einde doen we alles zelf, zonder Russische inmenging”, was D’Hooghe duidelijk. “Zelfs de personen die de spelers van het veld naar de dopingcontrole zullen begeleiden, zullen FIFA-medewerkers zijn. We doen geen beroep op Russen, ook de dokters komen van de FIFA. Ik heb de Russen verteld dat als er iets misgaat zij voor het eerst geen kritiek zullen krijgen, want het valt niet onder hun verantwoordelijkheid.”

Het Rusada, het Russische antidopingagentschap, verloor in 2015 zijn accreditatie na een rapport over grootscheeps dopinggebruik in de Russische atletiek. Daarna volgden de schandalen en schorsingen elkaar op. Een rapport van Richard McLaren toonde twee jaar terug aan dat er tijdens de Winterspelen van 2014 sprake was van een door de staat ondersteund dopingprogramma. De Russen mochten in februari bij de Winterspelen in Zuid-Korea niet onder de eigen vlag optreden en alleen sporters met een aantoonbaar ‘schoon’ verleden waren welkom.