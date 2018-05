Noord-Korea vernietigt nucleaire site

Noord-Korea heeft de daad bij het woord gevoegd: de nucleaire site in Punggye-ri werd in nabijheid van heel wat internationale journalisten met de grond gelijkgemaakt.

Journalisten van onder meer CNN stelden vanop een observatieplaats, 500 meter verder, vast hoe zeker drie nucleaire tunnels, observatiegebouwen, woonvertrekken en een metaalgieterij vernietigd werden.

De nucleaire site van Punggye-ri is de belangrijkste van de Noord-Koreanen. Er werden al zes nucleaire proeven uitgevoerd, de meest recente in september 2017. Sindsdien waren er wel veel geruchten over de gebrekkige toestand waarin de site was. Zo zou het helemaal niet meer mogelijk zijn om er nog tests uit te voeren.

Het vernietigen van de site is een symbolische daad van de Noord-Koreaanse overheid. Leider Kim Jong-un had in zijn recente verzoening met zijn Zuid-Koreaanse collega beloofd dat hij zou stoppen met rakettests en de nucleaire sites in zijn land zou ontmantelen.