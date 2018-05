Geen Coucke meer bij Oostende, maar toch ziet Gert Verheyen zijn debuut in eerste klasse helemaal zitten

Gert Verheyen staat komend seizoen voor zijn debuut als trainer in eerste klasse. Hij moet Oostende na een seizoen om snel te vergeten weer naar succes loodsen. Moeilijk, want met Coucke verdwenen de grote geldschieter én de beste spelers van KVO. Toch ziet Verheyen hetzitten: “We zijn in volle strijdmodus om de perceptie dat het met KVO alleen bergaf kan gaan, tegen te gaan.”

Uit collegialiteit wilde Gert Verheyen pas na de laatste wedstrijd van Adnan Custovic zijn nieuw job als hoofdtrainer van KV Oostende toelichten. De man die een uitstekende reputatie opbouwde als analist, benadrukte meteen hoe blij hij wel was met de kans die KV Oostende hem biedt. “Omdat het niet evident is een trainer de kans te geven die alleen nog maar met jeugd had gewerkt”, zo zei Verheyen, een paar jaar geleden nog afkerig tegen een job als coach. Tot hij de smaak te pakken kreeg bij de nationale U19. “Ik heb nooit aan carrièreplanning gedaan. Ik heb mezelf verrast: vijf jaar terug had ik niet kunnen denken dat ik hier zou zitten. Ik was een analist die daarnaast nog een ploeg bij de voetbalbond trainde. Maar dat is geëvolueerd: de laatste twee jaar was ik een trainer die daarnaast analist was.”

Gert Verheyen en assistent Franky Van der Elst Foto: BELGA

Met de uittocht van Musona, Milic, Vanhamel is maar de vraag welke ploeg KVO volgend seizoen op de been kan brengen. “We zijn in volle strijdmodus om de perceptie dat het met KVO alleen bergaf kan gaan, tegen te gaan”, zegt Verheyen. “Daar gaan we alles voor doen. Ik zie verbetering mogelijk.”