Liga voor Mensenrechten eist grondig en onafhankelijk onderzoek naar overlijden van Mawda (2)

“Een ernstig en onafhankelijk onderzoek moet licht werpen op de opeenvolgende gebeurtenissen die geleid hebben tot het drama waarbij de 2-jarige peuter Mawda om het leven kwam”, zo stelt de Liga voor Mensenrechten donderdag in een persbericht.

“De houding van de overheden tegenover de ouders en het kleine broertje van Mawda is onmenselijk en onwaardig”, vindt de Liga voor Mensenrechten. Daarbij wordt benadrukt dat de mama, die waakte over haar zwaar gekwetst kind in afwachting van de komst van de ziekenwagen, niet mee mocht naar het ziekenhuis en dat ze - samen met haar kind van drie - gedurende 24 uur werd opgesloten in een cel, gescheiden van haar echtgenoot.

“Het is onaanvaardbaar dat deze familie, geconfronteerd met het verdriet om de dood van hun kind, met zo weinig eerbied en een gebrek aan menselijkheid behandeld wordt”, vindt de Liga voor Mensenrechten, die een duidelijk antwoord wil op de vraag of het gebruik van een vuurwapen legitiem was. De Liga vraagt zich die zich ook af waarom niet meteen een onderzoek werd gedaan dat toeliet het onderscheid te maken tussen ‘vervoerders’ en ‘vervoerden’ en zit tot slot ook nog met de vraag waarom alle inzittenden van het voertuig werden vrijgelaten nog voor het onderzoek naar de juiste omstandigheden van de schietpartij werd aangevat.