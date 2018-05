Vissel Kobe stelt Andrés Iniesta voor als nieuwe speler

Vissel Kobe heeft donderdag officieel Andres Iniesta voorgesteld als nieuwe aanwinst. De Spanjaard komt over van FC Barcelona, de club die hij sinds zijn twaalfde diende. Bij de huidige nummer zes uit de Japanse J-League, die sinds vorig weekend een zomerstop kent, wordt hij een ploegmakker van de Duitse aanvaller Lukas Podolski.

De transfer van de 34-jarige Iniesta naar Japan hing al even in de lucht. De voormalige kapitein van Barcelona leek eerst op weg naar het Chinese Chongqing Lifan, maar de voorbije weken kwam het Japanse Vissel Kobe steeds nadrukkelijker in beeld. Woensdagavond postte Iniesta een foto op Twitter waarop hij poseerde met de Japanse miljardair Hiroshi Mikitani, CEO van Rakuten, sponsor van FC Barcelona en eigenaar van Vissel Kobe. “Ik ben op weg naar mijn nieuwe thuis, met mijn vriend”, tweette Iniesta toen.

Eind april kondigde Iniesta zijn vertrek bij Barcelona aan, de club waarvoor hij 22 jaar voetbalde en waarmee hij liefst 32 prijzen won. De middenvelder gaat volgende maand met Spanje nog naar het WK in Rusland.