Arbeider omgekomen op werf tuincentrum nadat hij onder betonnen wand terechtkomt

Aarschot - In Aarschot is een arbeider om het leven gekomen bij werkzaamheden in tuincentrum Oh’Green, onderdeel van Intratuin. De man kwam onder een betonnen prefabwand terecht.

De man was bezig met werkzaamheden aan het gebouw van zaak op de Diestsesteenweg in Aarschot. Oh’Green is een nieuwe conceptstore op de locatie waar eerder een Intratuin lag. Het tuincentrum is al open, maar voor een deel nog in aanbouw.

“Rond 11.00 uur is een medewerker van een van onze onderaannemers door een nog onbekende oorzaak onder een prefabwand terechtgekomen. Bij dit ongeval is de medewerker overleden”, meldt aannemer Cosimco in een persbericht.

Hulp van de toegesnelde diensten mocht niet meer baten. Het slachtoffer is een man uit het Limburgse Bree, zo bevestigt het parket. De wetsdokter, het gerechtelijk lab en de politie zijn ter plaatse. Het parket is ter plaatse om een onderzoek op te starten naar de oorzaak van het ongeval.