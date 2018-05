Storm bij de Argentijnen: bond schrapt vaste waarde uit WK-selectie, maar die zijn vrouw gaat wild in de tegenaanval

Argentinië plaatste zich met véél moeite voor het WK in Rusland, maar wordt toch altijd weer genoemd als een van de kandidaat-winnaars. Lionel Messi en co. zullen het echter zonder vaste nummer één Sergio Romero moeten doen. Althans, als het van de Argentijnse voetbalbond afhangt.

LEES OOK: Ook Argentinië heeft “zijn Nainggolan”, maar tactiek heeft met die zijn afwezigheid niets te maken

Woensdag brachten we het bericht dat Argentinië het op het WK moet stellen zonder Romero. De reservedoelman van Manchester United had dinsdag op training in Buenos Aires een blessure opgelopen aan de rechterknie. “Romero werd van de lijst met 23 spelers voor het WK gehaald”, zo meldde de Argentijnse voetbalbond (AFA) op zijn website. Nahuel Guzman, die uitkomt voor het Mexicaanse Tigres, werd opgeroepen als vervanger.

De 31-jarige doelman, die 83 caps telt, moet volgens de AFA vermoedelijk onder het mes. Romero, olympisch kampioen met Argentinië op de Spelen van 2008 in Peking, was erbij op de WK’s van 2010 en 2014. Vier jaar geleden strandden de Argentijnen pas in de finale. “Dit zijn dingen die gebeuren in het voetbal, maar we verliezen hierdoor wel een leider”, reageerde Javier Mascherano.

Romero (rechts) en zijn vrouw Eliana Guercio. Foto: rr

“Ik ben die leugens beu”

Een dag later zorgt Romero’s vrouw Eliana Guercio, een model en actrice, echter voor een storm. In een gesprek met de tv-show Los Angeles De La Manana zei de Argentijnse het volgende. “Er is helemaal niets gebroken. Het enige dat er is, is een los stukje kraakbeen. De dokters hebben hem verteld dat hij fit zal geraken voor het WK. Zijn revalidatie duurt twee tot maximaal drie weken.”

Argentinië speelt zijn eerste WK-wedstrijd op 16 juni tegen IJsland. “De inzet van mijn man kennende, zal hij daarvoor paraat zijn”, aldus Eliana. “Er zijn gewoon mensen die hem eruit willen. Om dat te verantwoorden, hebben ze gezegd dat er een breuk is. Ik ben die leugens beu. Zij die er wat over te zeggen hebben, zijn lafaarden of verkeerd geïnformeerd.”