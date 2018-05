Deurne -

Een vergetelheid? Een onoplettend moment? Wie zal het zeggen. Maar wegenwerkers aan de Herentalsebaan in Deurne krabden toch even in hun haar toen ze vanmorgen merkten dat er ondanks alle aanwijzingen toch een auto geparkeerd stond op de straat die ze aan het renoveren zijn. Wachten was geen optie, dus werd netjes rond de wagen verder gewerkt. Het kleine voorval kon op heel wat hilariteit in de buurt rekenen, maar na verloop van tijd werd de wagen toch weggetakeld.