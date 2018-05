Geen Mignolet bij de Duivels, dus valt Lokerendoelman Verhulst even in

De tien Rode Duivels die zich deze week moesten melden voor het oefenkamp in Tubeke waren donderdag plots met twaalf. Naast Jens Teunckens, keeper van Antwerp en de nationale beloften, bracht keeperstrainer Erwin Lemmens - naast de keepers van de nationale ploeg traint hij ook de Lokerse doelmannen - Lokeren-doelman Davino Verhulst mee.

Op die manier kon bondscoach Roberto Martinez een training doen met twee doelmannen. Niet dat Verhulst of Teunckens mogen hopen op een plek in de selectie voor Rusland. Het duo traint gewoon twee dagen mee omdat Thibaut Courtois, Matz Sels en Koen Casteels nog genieten van een vakantie en Simon Mignolet in Kiev de Champions League-finale voorbereidt.