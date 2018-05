Atlético Madrid haalt eerste zomeraanwinst binnen

Atlético Madrid heeft donderdag haar eerste zomertransfer aangekondigd. De Madrilenen plukken middenvelder Rodri weg bij Villarreal. Het voormalig jeugdproduct van de Colchoneros tekende in het Wanda Metropolitano Stadion een contract voor vijf seizoenen.

De 21-jarige Rodri voetbalde tussen zijn elfde en zijn zeventiende al voor de jeugd van Atlético Madrid. Het lukte hem echter niet door te breken, waarop een overgang naar Villarreal volgde. Daar ontpopte hij zich, sinds zijn debuut in het eerste elftal in december 2015, stilaan tot een onmisbare pion. In 2,5 seizoen kwam Rodri tot 84 officiële optredens (en twee goals) voor de Gele Duikboot. De middenvelder veroverde in het afgelopen seizoen de meeste ballen van alle spelers in La Liga.

Rodri debuteerde eind maart ook in de Spaanse nationale ploeg tijdens de oefeninterland tegen Duitsland (1-1). Hij slaagde er echter niet in een plekje af te dwingen in de WK-selectie van bondscoach Julen Lopetegui.