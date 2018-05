21-jarige vrouw vermoord in Etterbeek, verdachten van 19 en 24 jaar opgepakt

Etterbeek - In de Platanenstraat in de Brusselse gemeente Etterbeek is woensdagavond een 21-jarige vrouw vermoord. Twee verdachten zijn opgepakt.

Over de omstandigheden is voorlopig weinig bekend. Het slachtoffer werd om 20.30 u. aangetroffen in een woning aan de Platanenstraat in Etterbeek. Ze was met geweld omgebracht.

Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord.

Het labo kwam ter plaatse en de federale politie doet het onderzoek.

Twee verdachten, bekenden van de vrouw, zijn opgepakt. Het gaat om E.M. (24) en P.R. (19).