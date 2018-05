Kiezen is verliezen denkt Ronaldinho, en dus trouwt de voetballegende met niet één maar twee vrouwen

Begin 2017 nam de voetbalwereld afscheid van een van zijn grootste balgoochelaars. Ronaldinho Gaucho hing toen zijn schoenen aan de haak na een indrukwekkende carrière met onder andere een wereldtitel en Champions League-zege. Anderhalf jaar later wil de Braziliaan twee “trofeeën” winnen in één klap.

Ronaldinho is namelijk van plan om in augustus te trouwen. De balgoochelaar maakt er echter een speciaal huwelijk van want hij zal niet aan één maar twee vrouwen zijn ja-woord geven. Dat meldt de Braziliaanse columnist Leo Dias van de krant O Dia. De gelukkigen zijn Priscilla Coelho en Beatriz Souza.

Het drietal zou al sinds december samenwonen in de luxueuze villa van de ex-voetballer in Rio de Janeiro. Ronaldinho startte eerst een relatie met Priscilla in 2012, waarna hij jaren later (in 2016) in het geheim eentje begon met Beatriz. In januari zou hij dan de vraag gesteld hebben aan beide vrouwen om met hem te trouwen.

Priscilla. Foto: rr

De betrokken vrouwen ontdekten pas in april 2017 dat ze dezelfde vriend hadden. Eerst waren ze niet opgezet met het feit dat Ronaldinho dezelfde cadeaus gaf aan zijn vriendinnen. Zoals dezelfde parfum. Priscilla en Beatriz lijken nu het idee van een gedeelde man wel genegen. Niet verwonderlijk, ze krijgen beiden zo’n 1.700 euro “zakgeld” per maand om uit te geven aan wat ze willen.

De ceremonie zou enkel toegankelijk zijn voor de gasten van het trio. De muziek zou verzorgd worden door de buurman van Ronaldinho, de Braziliaanse zanger Jorge Vercillo. Deisi, de zuster van de stervoetballer, zal echter niet aanwezig zijn. Ze keurt de levensstijl van haar broer volledig af. Ook politiek gezien ligt het huwelijk gevoelig. Ronaldinho wil het samen met Romario proberen met de Braziliaanse Republikeinse Partij, maar deze zet zou negatief kunnen uitpakken bij de stembusgang op 7 oktober.