Leandro Trossard verlengt contract bij KRC Genk

KRC Genk heeft het contract van Leandro Trossard (23) opengebroken. Het was lang niet duidelijk of Trossard, die op concrete interesse van andere (buitenlandse) clubs kan rekenen, zou bijtekenen bij KRC. Dat doet Trossard nu wel. Zijn nieuwe verbintenis loopt tot 2021, met een optie op een bijkomend jaar.

Leandro Trossard, die op 4 december 24 jaar wordt, startte zijn voetballoopbaan als kereltje bij Lanklaarse VV. Op zijn zestiende werd hij door KRC Genk bij Bocholt weggeplukt. Trossard werd vervolgens uitgeleend aan Lommel, Westerlo en OH Leuven. Bij die laatste club maakte de Limburger in het seizoen 2015-2016 zo een grote indruk dat Peter Maes hem tijdens de winterstop al terug naar Genk wilde halen. Dat lukte niet.

Het jaar nadien brak Trossard helemaal door bij KRC. Ook in Europa gooide de flankaanvaller hoge ogen. In het huidige seizoen was Trossard lange tijd buiten strijd, toen hij weer fit was toonde Trossard meteen dat hij een duidelijke meerwaarde is voor de club. In play-off 1 was hij de man die het verschil maakte.

KRC Genk is er dus in geslaagd om Trossard langer aan zich te binden. Wat niet wil zeggen dat er geen kapers meer op de kust zijn, alleen zullen die dieper in de buidel moeten tasten om het goudhaantje van Genk binnen te halen.

Bekijk de persconferentie hier: