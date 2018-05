Valencia neemt Geoffrey Kondogbia definitief over van Inter

Valencia heeft donderdag de aankoopoptie van 25 miljoen euro in het contract van Geoffrey Kondogbia gelicht. De Franse middenvelder werd dit seizoen gehuurd van Internazionale. Hij tekende een contract voor vier seizoenen op Mestalla. Er werd een afkoopclausule van tachtig miljoen euro opgenomen in de overeenkomst.

De 24-jarige verdedigende middenvelder, vijfvoudig Frans international, kwam dit seizoen tot 36 officiële optredens (en vier goals) voor Valencia. Na enkele mindere seizoenen eindigden Los Che op de vierde plaats, goed voor Champions League-voetbal volgend seizoen.

“Ik ben heel blij bij het team te kunnen blijven”, liet Kondogbia op de clubwebsite optekenen. “Ik voel me heel goed hier en de mensen geven me veel vertrouwen. Ik wil volgend seizoen geschiedenis schrijven met het team in de Champions League.”

Kondogbia kreeg zijn opleiding in Noord-Frankrijk bij Lens. Vervolgens volgden nog passages bij Sevilla, Monaco en Internazionale.