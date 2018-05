Simon Mignolet en herstelde Emre Can zitten in Liverpool-selectie voor finale

Liverpool heeft donderdag zijn selectie voor de Champions League-finale van zaterdagavond tegen Real Madrid bekendgemaakt. Coach Jürgen Klopp trekt met 24 spelers naar Kiev, waaronder Rode Duivel Simon Mignolet en de Duitse middenvelder Emre Can. Die laatste speelde de voorbije twee maanden niet vanwege rugklachten.

Een basisplaats zal er normaliter niet weggelegd zijn voor Simon Mignolet in Kiev. Onze landgenoot speelde dit seizoen nog geen minuut in de Champions League. De Duitser Loris Karius is de vaste doelman van de Reds in het kampioenenbal, en sinds begin dit jaar ook in de competitie.

In de selectie van Liverpool ontbreken de geblesseerde verdedigers Joël Matip en Joe Gomez. Middenvelder Emre Can hervatte onlangs de groepstrainingen en is wel van de partij. Adam Lallana, die in de laatste competitiewedstrijd tegen Brighton zijn rentree maakte na een spierblessure, is eveneens opgenomen in de kern.

De finale staat zaterdagavond om 20u45 op het programma.