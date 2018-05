Nanny maand lang uitgehongerd en gemarteld voor iets wat ze niet gedaan had, paranoïde daders riskeren levenslang

De rechtbank heeft een Brits koppel donderdagochtend schuldig bevonden aan de gruwelijke moord op hun 21-jarige nanny. Het slachtoffer werd een maand lang gemarteld omdat haar bazin, de ex-vriendin van een lid van Boyzone, paranoia geworden was en haar verdacht van spionage voor haar ex. De daders riskeren een levenslange celstraf.

Sophie Lionnet. Foto: REUTERS

Hallucinant is het, wat Sophie Lionnet vorig jaar moest doorstaan. De 21-jarige Française werd door Sabrina Kouider (35) en Ouissem Medouni (40) ingehuurd als nanny voor hun twee kinderen, maar al snel werd duidelijk dat er iets verkeerd was met het Londense koppel. Vooral Sabrina Kouider, het ex-lief van Boyzone-zanger en -oprichter Mark Walton, bleek zo labiel als wat.

Dat ondervond Lionnet toen ze in september 2017 plots uitvoerig ondervraagd werd door het koppel. Zij waren er rotsvast van overtuigd dat hun nanny ingehuurd was door Walton om hen in hun huis in Wimbledon te bespioneren. In ruil zou het meisje daarvoor seks en de belofte van enkele rollen in Hollywoodfilms gekregen hebben, meende het koppel.

Obsessie

Kouider was sinds hun stukgelopen relatie namelijk geobsedeerd door haar ex. Ze ging hem liefst 30 keer aangeven bij de politie en kreeg zelfs een waarschuwing omdat ze hem via een vals Facebook-profiel uitgemaakt had voor pedofiel. Ze had hem ook beschuldigd van seks met een kat, het gebruik van zwarte magie en het huren van een helikopter om haar in de gaten te houden. Walton zelf reageerde één keer, door te zeggen dat hij verliefd was geweest op haar maar snel merkte dat ze zonder reden kon doorslaan en gek worden.

Ouissem Medouni. Foto: AFP

Lionnet werd het slachtoffer van die obsessie. Kouider zei haar dat ze nooit zou mogen terugkeren naar Frankrijk, tenzij ze zou toegeven dat ze samenwerkte met Walton. Het koppel dreigde er ook nog mee dat ze haar in de gevangenis zouden laten stoppen, want Kouider beweerde invloedrijke mensen als president Donald Trump te kennen. Maar de nanny had niets te maken met Walton en gaf dat dus niet toe.

Door de waarheid te zeggen, maakte ze het alleen maar erger. Het meisje werd geslagen, uitgehongerd en gemarteld door haar hoofd lange tijd onder water te houden. Op een dag werd ze geslagen met een elektrische kabel en kreeg ze er nog een zwaar pak slaag bovenop, met vijf gebroken ribben en gebarsten borstbeen als gevolg. Op briefjes die ze toen schreef en die achteraf gevonden werden, had de nanny geschreven dat ze naar huis wilde.

De situatie werd nog erger toen ze besliste om te liegen. Door de feiten toe te geven, hoopte ze te kunnen vluchten, maar dat zat er nooit in. Kouider en Medouni werden alleen maar wreder, noemden haar een collaborateur en zeiden dat ze erger was dan een moordenaar.

Barbecue

Sabrina Kouider. Foto: REUTERS

Tijdens het proces vertelde een anonieme getuige hoe het koppel Lionnet op de avond van haar overlijden meenam naar de badkamer. De getuige hoorde haar schreeuwen en hoorde het water kolken terwijl ze haar zeiden om te blijven ademen. Het meisje overleefde de zoveelster marteling niet.

Om zich te ontdoen van haar lichaam, werd ze op een kampvuur gegooid. De geur werd wat te erg, dus besloten ze de barbecue aan te steken en er kip op te roosteren om hun buren niet te alarmeren. Toen dat laatste toch gebeurde en de brandweer ter plaatse kwam, probeerde Medouni hen af te schepen door te zeggen dat de nog zichtbare restanten van het lichaam van de nanny die van een schaap waren.

Ze werden allebei meegenomen, maar Kouider probeerde de politie er nog van te overtuigen dat Lionnet ervandoor was gegaan met Walton. Zo zouden de twee proberen om haar te doen opdraaien voor de verdwijning.

Schuldig

Deze foto van Lionnet werd twee dagen voor haar overlijden gemaakt. Foto: REUTERS

Na een zwaar proces, waarop onder meer 8 uur van beeldmateriaal vertoond werd van de uitgehongerde en gemartelde Lionnet, werden de twee daders schuldig bevonden aan de moord op het meisje. Ze probeerden elkaar nog zwart te maken om elk hun straf te ontlopen, maar de rechter doorzag dat. Het vonnis valt op 26 juni.

Lief meisje

“Sophie was nog maar net begonnen aan haar leven”, zei Catherine, de moeder van het slachtoffer, vandaag aan The Sun. “Niemand had de recht om het haar te ontnemen. Die mensen hadden haar waardevolle leven niet mogen afpakken.”

Catherine herinnert zich de dag nog waarop haar dochter vertrok. “Ik wilde niet dat ze ging, ik was zelfs kwaad op haar. Maar ze was zo enthousiast om haar dromen te laten uitkomen. Ze was een lief en verlegen meisje met niet al te veel vrienden. Nooit gedacht dat haar leven zo tragische zou eindigen. Ik werd misselijk toen de politie plots aan mijn deur stond, sindsdien is mijn leven een nachtmerrie.”