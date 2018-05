Bezoek dit ‘nieuwe wereldwonder’ voor het te laat is: “Het is langzaam aan het sterven”

Bezoek dit ‘nieuwe wereldwonder’ voor het te laat is: “Het is aan het sterven” Video: Reuters

De Taj Mahal in de Indiase stad Agra is langzaam aan het wegrotten door vervuiling, stof, smog en uitwerpselen van insecten. Het wereldberoemde grafmonument is ook niet meer wit, maar slaat momenteel al groen en geel uit. De Indiase overheid lapt hier en daar wat van het gebouw op, maar doet volgens experts niet genoeg om het iconische paleis te redden. Activisten trekken nu naar het Indiase hooggerechtshof om ervoor te zorgen dat een van de ‘zeven nieuwe wereldwonderen’ niet verdwijnt.

De Taj Mahal werd in de 17de eeuw opgetrokken uit witte marmer door de vijfde heerser van het Mogolrijk, een islamitische dynastie die meer dan 300 jaar over Zuid-Azië regeerde. Het paleis - dat eigenlijk een grafmonument is - werd in 1983 al uitgeroepen tot werelderfgoed en behoort samen met de Chinese Muur en het Colosseum in Rome tot de ‘zeven nieuwe wereldwonderen’. De Taj Mahal ziet er echter niet zo statig meer uit door vervuiling en is “aan het sterven”, wat er ook voor zorgt dat toeristen wegblijven uit Agra.

“We willen dat de overheid iets doet om het iconische gebouw te beschermen”, aldus Shamsuddin Khan, de voorzitter van de gidsen in Agra. “Sinds de rivier is opgedroogd door vervuiling, is de Taj Mahal aan het sterven. En dat is nefast voor het toerisme, elke dag krijgen we minder mensen over de vloer.” Hier en daar zijn arbeiders aan het werk met een klei en mineralen om het marmer weer witter te maken, maar experts beweren dat het niet genoeg is om het mausoleum te redden en vrezen dat het “helemaal zal wegrotten”.

Ongezonde lucht en miljoenen insecten

Eén man wil dat echter voorkomen en trok naar het Indiase hooggerechtshof om te eisen dat de overheid meer doet om de Taj Mahal op te knappen. “Dit monument behoort toe aan de wereld, wij zijn gewoon erg trots dat het in India staat”, zegt M.C. Mehta, een activist en jurist die het gebouw koste wat het kost wil redden. “Als de overheid niet voldoende expertise heeft, moeten er maar buitenlandse wetenschappers worden ingeschakeld, die staan te springen om te helpen.”

Agra is een grote industriezone en is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een van de meest vervuilde steden ter wereld, met erg ongezonde lucht. Tot overmaat van ramp is de Yamuna - de rivier die naast de Taj Mahal loopt - aan het opdrogen omdat er rioolwater in wordt geloosd. Dat vervuilde water trekt dan weer miljoenen insecten aan, die er samen met de onzuivere lucht voor zorgen dat het wereldberoemde monument haar glorie verliest en langzaamaan bouwvallig wordt.