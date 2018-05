Beerschot Wilrijk voert gesprekken met Lierse keeperstrainer en Will Still

Rijft Beerschot Wilrijk Will Still en Patrick Nys binnen? Foto: GMAX, Tom Palmaers

Door het faillissement bij Lierse is een leegloop bij de Pallieters niet tegen te houden. Naast de voetballers is ook de sportieve staf aan het onderzoeken wat de mogelijke pistes zijn. Zo lonken Patrick Nys en voormalig hoofdcoach Will Still naar De Mannekes.

Aan onze redactie werd bevestigd dat de Lierse keeperstrainer Patrick Nys en assistent-coach Will Still donderdag gesprekken hebben gevoerd met Beerschot Wilrijk. Nys wil donderdag de gesprekken afronden en tot een akkoord komen.

Patrick Nys speelde in totaal twee seizoenen als doelman bij de Pallieters. In 2011 keerde hij na zijn actieve spelerscarrière terug naar het Lisp om keeperstrainer te worden. In 2014 maakte hij de overstap naar STVV, twee jaar later maakte Nys zijn terugkeer op het oude nest.

Will Still was tot eind april in dienst bij Lierse. Omdat hij niet over de vereiste trainersdiploma’s beschikte in aanloop naar het behalen van een licentie, besliste de clubleiding om de samenwerking te beëindigen.