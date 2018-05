Probeerde stad Antwerpen foute crematie in de doofpot te steken?

Berchem - Er komt dan toch nog een onderzoek naar een man die per vergissing werd gecremeerd. Jozef Verswijver uit Berchem overleed drie jaar geleden. Z'n familie had een klassieke uitvaart gevraagd, maar de begrafenis-ondernemer verwisselde Jozef met een andere man die wél gecremeerd zou worden.

Aanvankelijk vond de familie geen gehoor bij het gerecht, maar in beroep is nu toch beslist om de zaak verder uit te spitten. Volgens de familie is er bij de burgerlijke stand van de Stad Antwerpen, die in een officiële akte telkens toestemming moet geven voor een crematie, gesjoemeld. “Voor mijn cliënten begon dit wel erg op een doofpotoperatie te lijken. Ze zijn dan ook erg verheugd dat er nu toch een onderzoek komt. Hopelijk vinden ze eindelijk rust wanneer de ware aard van de feiten naar boven komt.” De familie wou ook nog een dna-onderzoek naar de assen van hun overleden vader, maar dat is technisch onmogelijk.