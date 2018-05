Riante villa kopen? In deze straat staan er negen te koop

Schilde - In een straat in Schilde staan maar liefst negen riante villa’s te koop, een uitzonderlijk aantal voor één straat. De villa’s zijn allemaal eigendom van één grote familie en werden vroeger gehuurd door buitenlandse zakenlui. Nu doet die markt het echter niet goed meer en staan de huizen leeg. En nu staan ze dus ook te koop. Al moet je er wel diep voor in de buidel tasten mocht je er eentje op de kop willen tikken.

In de Torfheidedreef in Schilde houdt men dit weekend geen ‘open huis’ om de villa’s aan gegadigden te tonen, maar wel een ‘open straat’. Van de 28 woningen in de straat staan er immers een derde te koop en dat gebeurt niet zo vaak, dus is er een unieke verkooptechniek nodig om de villa’s aan de man te brengen.

Wie echter van plan is om samen met familie en vrienden het gros van de riante villa’s te kopen om samen in een straat te wonen, moet daar wel wat geld voor veil hebben: op het laagste prijskaartje staat 870.000 euro, op het hoogste 1,5 miljoen euro.