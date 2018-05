Gentleman Gert Verheyen spreekt voor het eerst als hoofdtrainer van KV Oostende: “Ik heb meer geleerd in twaalf jaar als analist dan in de twintig jaar dat ik zelf voetbalde”

Nog voor Gert Verheyen zijn eerste wedstrijd als trainer van KV Oostende heeft geleid, wordt de ex-Rode Duivel al een voorspoedige carrière voorspeld. Het schrikt hem niet af. Integendeel. Het zijn balorige spelers die de eerste training op 19 juni moeten vrezen. In zijn eerste beleidsverklaring als trainer van KVO maakte de 47-jarige ex-aanvaller hen meteen diets: het is zijn weg of de snelweg...