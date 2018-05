75 kinderen uit 15 scholen met salmonellavergiftiging, traiteur die besmette lasagne leverde tijdelijk gesloten

Pittem / Meulebeke - Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) heeft een traiteur uit Harelbeke die maaltijden geserveerd heeft aan meerdere scholen in Oost- en West-Vlaanderen tijdelijk gesloten. Die beslissing werd genomen nadat meerdere kinderen ziek zijn geworden door een salmonellavergiftiging. Het gaat intussen al om zo’n 75 kinderen uit 15 verschillende scholen in Oost- en West-Vlaanderen. Waarschijnlijk ligt besmette lasagne aan de basis. 19 kinderen liggen nog steeds in het ziekenhuis.

Het FAVV werd woensdag ingelicht dat meerdere kinderen uit twee West-Vlaamse scholen ziek waren geworden. Een tiental kinderen van de Vrije Basisschool van Pittem en de Sint-Amandsusschool in Meulebeke moest opgenomen worden in het ziekenhuis.

Het ging om een salmonellavergiftiging, afkomstig van een van de maaltijden die in de scholen werd geserveerd: vermoedelijk een besmette lasagne. Het FAVV heeft daarop de traiteur bezocht die de maaltijden aan de scholen had geleverd. “Na een eerste inspectie werd geen enkel oorzakelijk verband vastgesteld tussen deze onderneming en de zieke kinderen”, klinkt het bij het FAVV. “Onze controleurs hebben een tiental monsters van voedingsmiddelen genomen die momenteel geanalyseerd worden.”

“We weten nog steeds niet waar de besmetting vandaan komt”, aldus Hervé Vervaeck, de eigenaar van het West-Vlaamse cateringbedrijf. “Vandaag komt een speciale firma het hele bedrijf ontsmetten, tot de bureaus toe. Om 9 uur zitten we met de firma samen om te bekijken of het personeel hierbij kan helpen.” Bij de traiteur zijn 45 mensen aan de slag.

Tot 12.000 maaltijden per dag

Het bedrijf uit Harelbeke biedt warme maaltijden, koude maaltijden en broodjes aan. Dagelijks levert het tussen 10.000 en 12.000 maaltijden aan scholen, OCMW’s en andere organisaties. “Het bedrijf bestaat sinds 1974, het is de eerste keer dat dit ons overkomt. De impact hiervan is enorm en we hopen dan ook dat dit zo snel mogelijk opgelost wordt”, aldus de eigenaar.

Het FAVV, het federaal voedselagentschap, nam eerder al verschillende stalen bij de traiteur om de oorzaak van de besmetting te onderzoeken. Donderdagavond ging het opnieuw langs voor verder onderzoek maar voorlopig is de oorzaak van de besmetting nog niet gevonden.

Intussen blijkt dat er al 75 zieke kinderen zijn, en dit in 15 verschillende scholen in Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Allemaal scholen waar diezelfde traiteur maaltijden leverde. “De FAVV-inspecteurs zullen er dan ook nieuwe monsters nemen op de infrastructuur van het bedrijf. Ook deze zullen door het Sciensano-laboratorium worden onderzocht. Het Voedselagentschap stelt alles in het werk om de exacte oorzaak van deze voedselvergiftigingen te weten te komen. Het werkt hiervoor nauw samen met het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid en met Sciensano. We zullen voortdurend informatie verspreiden over de evolutie van deze situatie.”

Symptomen salmonellavergiftiging

De symptomen van een salmonella-besmetting, zijn misselijkheid, braken en diarree. Soms kan koorts optreden. In bepaalde gevallen kan buikgriep ernstige gevolgen hebben (bijvoorbeeld uitdrogingsverschijnselen) en kan een ziekenhuisopname nodig zijn. Ouders krijgen het advies waakzaam te zijn voor deze klachten bij hun kinderen en indien ze zich voordoen, op consultatie te gaan bij hun huisarts. Besmetting van mens op mens komt niet vaak voor maar een goede handhygiëne is toch aanbevolen.

Onder meer Nicolas Schaek (7) ligt sinds maandag aan zijn ziekenhuisbed gekluisterd in Tielt. “Hoe hij gisteren lag te kermen van de pijn door krampen, daarvan breekt je moederhart”, zegt zijn mama Tamara Dujardin. “Hij heeft echt al afgezien. Zaterdag heeft hij nog zijn eerste communie gedaan, maar zondag kreeg hij zware hoofdpijn. ’s Nachts zijn daar dan hoge koorts, diarree en braken bij gekomen. Maandag zijn we dan naar spoed gegaan, en daar hebben ze hem aan een infuus gelegd omdat hij aan het uitdrogen was.”

Het meldpunt van het Voedselagentschap staat steeds ter beschikking voor vragen van de ouders en van consumenten in het algemeen: 0800-13.550.