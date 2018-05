“Harvey Weinstein zal vrijdag gearresteerd worden voor seksueel misbruik”

Harvey Weinstein zal vrijdagochtend gearresteerd worden voor seksueel misbruik, dat meldt de Amerikaanse krant New York Times. De arrestatie komt er na een maandenlang onderzoek van verschillende klachten omtrent seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag.

De politie van New York maakt zich op om Hollywood-tycoon Harvey Weinstein te arresteren, zo meldt de New York Times. Volgens hen maken de plaatselijke politiediensten zich op om Weinstein vrijdagochtend in te rekenen bij hem thuis. Volgens bronnen bij de politie is Weinstein daarvan op de hoogte en wil hij meewerken met de politie.

Maandenlang onderzocht de politie klachten van tientallen vrouwen met wie Weinstein ooit samenwerkte. De klachten gaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag tot misbruik, en het lijkt er nu op dat er genoeg bezwarend materiaal gevonden is om Weinstein in te rekenen.