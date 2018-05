Ex-vedette Barcelona verlengt contract bij Qatarese Al Sadd met twee jaar

De oud-vedette van FC Barcelona, Xavi Hernandez, blijft twee jaar langer bij Al Sadd, waar hij in 2015 neergestreken is. De club uit Doha eindigde afgelopen seizoen tweede in de hoogste Qatarese voetbalklasse.

Xavi speelde dit seizoen 18 matchen voor Al Sadd, waarin hij vijf keer tot scoren kwam. “Ik kan met blijdschap aankondigen dat ik twee jaar langer bij A -Sadd blijf”, verklaarde de 133-voudige Spaans international. “Ik ben hier gelukkig en ben gemotiveerd om mijn parcours verder te zetten.”

Indien de nu 38-jarige Xavi zijn nieuw contract uitdoet, zal hij tot zijn veertigste actief zijn op het hoogste profniveau. Zijn carrière begon in 1998 bij FC Barcelona.

Nochtans had de middenvelder, in 2010 nog wereldkampioen met Spanje, in eerste instantie te kennen gegeven dat hij op het einde van afgelopen seizoen afscheid wou nemen van het voetbal.

In maart werd Xavi nog verkozen tot ambassadeur van het WK 2022, dat voor het eerst georganiseerd zal worden in Qatar. Volgens sommige bronnen zal Xavi bondscoach worden van het gastland tijdens dat WK. Xavi zelf houdt zich op de vlakte en verklaarde vorig maand “Qatar op één of andere manier te willen helpen”.

De aankondiging van zijn contractverlenging komt op dezelfde dag als het nieuws over zijn voormalige onafscheidelijke maatje op het middenveld bij FC Barcelona, Andrés Iniesta, die zijn handtekening gezet heeft bij het Japanse Vissel Kobe.

(belga)