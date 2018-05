Voormalig wereldkampioen voetbal riskeert zes jaar cel wegens banden met de maffia

Hij werd in 2006 wereldkampioen met Italië, maar kijkt nu mogelijk tegen zes jaar cel aan: Vincenzo Iaquinta wordt beschuldigd van misdrijven gelinkt aan wapenbezit en banden met de Italiaanse maffia, zo bericht de krant Corriere dello Sport.

De 38-jarige ex-aanvaller van de Azzurri en Juventus moest voor de rechter verschijnen in het kader van een monsterproces over de toenemende invloed van de Calabrese maffia in het noorden van Italië. Meer dan 140 verdachten moesten terechtstaan, onder wie maffialeden en zakenmannen.

Tegen de vader van Iaquinta, Giuseppe, werd tien jaar cel geëist. De ondernemer wordt beschuldigd van banden met de Calabrese maffia.

Vincenzo Iaquinta werd in 2006 wereldkampioen op het WK in Duitsland. In de finale tegen Frankrijk mocht hij invallen. Vier jaar later maakte hij ook deel uit van de Italiaanse selectie voor het WK 2010 in Zuid-Afrika.