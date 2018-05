Jongen met Downsyndroom op lijst van Groen in Brugge

Brugge -

Groen versterkt zijn lijst in Brugge met Tane Depuydt (18, foto), de eerste verkiezingskandidaat met het syndroom van Down. Vanop de zestiende plaats wil hij het tot in de gemeenteraad schoppen. “Affiches, folders, een eigen website: het komt er allemaal. We hebben meer natuur nodig”, zegt de jonge Bruggeling.