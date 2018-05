Hierom moet Anderlecht hopen dat Matz Sels niet tot de WK-kern van Roberto Martinez behoort

Anderlecht wil dit weekend de komst van Matz Sels (26) afronden. Paars-wit heeft al een tijdje een persoonlijk akkoord met Sels. Als het tot een deal komt met Newcastle tekent de doelman, die afgelopen seizoen werd gehuurd van de Engelse club, voor vijf seizoenen. Paars-wit moet om financiële redenen hopen dat Sels de WK-selectie van Roberto Martinez niet haalt.

Vorige week was Luc Devroe al in Engeland om te praten over de transfer van Sels. Toen kwam ook de naam van ex-Anderlechtverdediger Chancel Mbemba (23) op tafel. Paars-wit wil de verdediger graag terughalen en door de twee dossiers aan elkaar te koppelen, hoopte het een extra troef in handen te hebben. Marc Coucke had deze transfers graag al afgelopen woensdag aangekondigd tijdens zijn State of the Union maar vraag en aanbod lagen nog te ver uit elkaar. Daar hoopt paars-wit dit weekend verandering in te brengen. De club is van plan een versnelling hoger te schakelen en hoopt zeker over Sels – en als het kan ook over Mbemba – tegen maandag een akkoord te hebben.

Het valt af te wachten of ze bij The Magpies nu wel akkoord gaan. Volgens Engelse bronnen wil Newcastle afwachten of Sels in de definitieve WK-selectie zit. Voor een Belgische WK-ganger kunnen ze immers een hogere transfersom vragen. Daarom hoopt Anderlecht Newcastle – dat op zo’n 4,5 miljoen euro rekent voor Sels – dit weekend al te overtuigen.