Vier jaar geleden nog spits nummer één, nu is Christian Benteke zelfs niet zeker van selectie

To Benteke or not to Benteke. Dat is de vraag. Nu bondscoach Roberto Martinez duidelijkheid heeft geschept over de kwestie Nainggolan wordt de selectie van de spits van Crystal Palace (27) het volgende vraagstuk. “Ik had misschien een moeilijk seizoen, maar ik voel me fris en ben klaar voor het WK”, zegt Big Ben.

In de kwalificaties voor het WK in Brazilië van vier jaar geleden was hij nog spits nummer één bij de Rode Duivels. Vandaag is Christian Benteke niet eens meer zeker van zijn plekje bij de beste 23. In ...