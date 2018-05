Hij werd betrapt en bekende, maar stelende agent mag niet ontslagen worden

Zottegem - Het ontslag van een politie-inspecteur die een gitaar stal uit het Zottegemse politiecommissariaat, moet weer worden ingetrokken. Nochtans was de man betrapt door de bewakingscamera’s én gaf hij de feiten toe. Maar volgens de Raad van State heeft de politiezone te lang getalmd om de man te ontslaan, omdat ze eerst zijn veroordeling wilde afwachten.

De politie van Zottegem ontdekte in april 2013 dat uit haar gebouw een dure elektrische gitaar was verdwenen, die eerder die maand bij een onderzoek in beslag was genomen. De rode Gibson-gitaar moest dienen als bewijsmateriaal. Toen de politieagenten de camerabeelden bekeken, zagen ze hoe inspecteur Hans V. (61) een week eerder de gitaar had meegenomen. Enkele dagen later was hij teruggekeerd en had hij een oud, akoestisch exemplaar op dezelfde plaats achtergelaten.

Geconfronteerd met de beelden, gaf Hans V. meteen toe dat hij het instrument had meegenomen. Hij bracht zijn collega’s naar een bevriende muzikant aan wie hij de Gibson-gitaar voor 500 euro had verkocht. “Ik dacht dat die gitaar bij de verloren voorwerpen hoorde”, zegt Hans V. nu. “Er hing geen roze formulier aan vast, dat erop wijst dat een object in beslag is genomen. Verloren voorwerpen die na een jaar niet zijn opgeëist, worden vernietigd. Als muzikant wilde ik dat instrument redden.” Aan zijn ondervragers gaf hij indertijd toe dat hij het geld goed kon gebruiken.

Niet aan zijn proefstuk toe

Hans V. werd onmiddellijk geschorst. De man was niet aan zijn proefstuk toe: het parket had hem in 2002 al eens voor de rechter gebracht wegens het opstellen van valse processen-verbaal en een gelddiefstal. Hij kreeg toen opschorting van straf.

Op 10 februari 2014 werd hij voor de gitaardiefstal door de strafrechter veroordeeld tot twee maanden cel met uitstel, en 600 euro boete. Daarop liet het politiecollege Hans V. in augustus 2014 weten dat hij ontslagen zou worden, wat in maart 2015 uiteindelijk ook gebeurde. “Veel te laat”, oordeelt de Raad van State nu.

Volgens de tuchtwet moet de overheid binnen de zes maanden na de vaststelling van een inbreuk een tuchtmaatregel in gang zetten. “In de praktijk beslissen veel korpsen dan om een lid te schorsen, in afwachting van zijn vervolging voor de strafrechter”, zegt hoofdcommissaris Jan De Sutter, korpschef in Zottegem. Uiteindelijk duurt het vaak enkele jaren vooraleer er een definitieve straf komt. Korpsen zijn dan zeker dat de agent die ze straffen, de feiten wel degelijk gepleegd heeft.

Met haar arrest maakt de Raad van State daar nu een einde aan: “De wet biedt enkel de mogelijkheid om een tuchtstraf uit te stellen als er twijfels zijn.” Bij het onderzoek tegen Hans V. was dat niet het geval: “Hier volstonden de analyse van de videobeelden en het verhoor met zijn volledige bekentenissen om te weten wat er was gebeurd.”

Loonverlies terugbetaald

Hans V. is ondertussen al drie jaar met pensioen. “Ik heb deze zaak aangespannen om mijn goede naam te redden.” Wel krijgt de man het loonverlies dat hij tijdens zijn schorsing leed, nu door de politiezone terugbetaald.