Bijna 3 jaar na aanslagen Parijs: twee verdachten opgepakt in Brussel

Het Belgische gerecht heeft twee nieuwe verdachten opgepakt in verband met de terreuraanslagen van Parijs op 13 november 2015. Onder hen ­Ayoub Bazarouj (24, foto) uit Molenbeek. Hij wordt beschouwd als de contactpersoon tussen de opdrachtgevers van de aanslagen in Syrië en de uitvoerders, die vanuit Brussel vertrokken zijn.

Ayoub Bazarouj werd kort na de aanslagen in Parijs al eens opgepakt, maar een maand later weer vrijgelaten. Als broer van Syriëstrijder Youssef Bazarouj vermoedden de speurders dat hij meer wist over de contacten van zijn broer met de broers Abdeslam en de broers El Bakraoui. Het onderzoek bracht ook aan het licht dat Ayoub Bazarouj valse Facebookprofielen had aangemaakt waarmee de (vermoedelijke) bedenkers van het Parijse bloedbad, Abdelhamid Abaaoud en Oussama Atar, richtlijnen gaven aan de uitvoerders in Brussel. Bazarouj ontkent alle aantijgingen.

Samen met Ayoub Bazarouj werd ook Soufiane A.A. (26) opgepakt. Hij werd na verhoor in verdenking gesteld voor deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie, maar werd onder voorwaarden vrijgelaten.