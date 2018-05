Spoedarts vervolgd voor moord op vrouw

Brakel -

Een spoedarts staat in Oudenaarde terecht voor de moord op zijn echtgenote. De vrouw stierf op 14 oktober 2009 in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Geraardsbergen, nadat ze thuis onwel was geworden. Twee jaar later werd haar man, een 49-jarige arts uit Brakel, in verdenking gesteld voor moord. Hij wordt ervan beschuldigd zijn echtgenote insuline te hebben toegediend. Het parket baseert de beschuldiging onder meer op verslagen van twee wetsgeneesheren. De arts zelf ontkent de moord, en gaat voor de vrijspraak.