Laatste vrij weekend voor de Rode Duivels, twee extra doelmannen nemen deel aan training

Vanmiddag zit het eerste luik van de voorbereiding van de Rode Duivels erop. Een eerste week die nog in halftijdse modus werd afgewerkt. Daarmee bedoelen we dat de tien spelers die zich nu al moesten melden wel in Tubeke werden verwacht om te trainen, maar niet verplicht waren om te blijven overnachten.

Ze konden dus van de optie gebruikmaken om in de namiddag – er werd enkel voor de middag getraind – naar hun familie te gaan. Een compensatie die de spelers krijgen omdat ze een week voor al de anderen – omdat hun competitie er een week vroeger op zat – aanwezig moesten zijn. Zij die daarvan gebruikmaakten, moesten zich ’s morgens gewoon weer aanmelden voor het ontbijt en de training en konden dan weer naar huis.

Deze voormiddag staat er nog één training gepland, maar daarna krijgen de spelers vrij tot maandagmiddag. Dan worden ze samen met de zeventien jongens die nu nog van een vakantie genieten weer in Tubeke verwacht. En dan begint het echte werk met een voltallige groep en met overnachtingen in Tubeke. Alleen Simon Mignolet krijgt nog wat langer vrij. Die werkt dit weekend nog de Champions League-finale af en wordt pas na de wedstrijd tegen Portugal (2 juni) bij de groep verwacht.

De tien Rode Duivels die zich deze week moesten melden voor het oefenkamp in Tubeke, waren gisteren plots met twaalf. Naast Jens Teunckens, momenteel keeper van Antwerp en de nationale beloften, bracht keeperstrainer Erwin Lemmens, die naast de keepers van de nationale ploeg ook de doelmannen van Lokeren traint, ook Davino Verhulst mee. Op die manier kon bondscoach Roberto Martinez een training houden met twee doelmannen. Niet dat Verhulst of Teunckens mogen hopen op een plek in de selectie voor Rusland. Het duo traint gewoon twee dagen mee omdat Thibaut Courtois, Matz Sels en Koen Casteels nog genieten van een vakantie en Simon Mignolet in Kiev de Champions League-finale van zaterdag voorbereidt.