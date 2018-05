CLUBNIEUWS. AA Gent zet Kalu in uitstalraam, Losada wordt liniecoach, Club denkt aan Rits

De competitie zit er bijna op maar de clubbesturen draaien overuren. Wij verzamelden voor u het belangrijkste clubnieuws.

AA GENT - Kanu in het uitstalraam

Gent heeft met de 27-jarige Stallone Limbombe (foto) zijn eerste echte aanwinst voorgesteld. Voor de snelle flankspeler is het een terugkeer naar het oude nest, want Limbombe speelde in de jeugd al bij AA Gent. Hij schopte het tot de beloften en trainde enkele keren met de A-kern, maar koos toen voor Jong PSV. Na een knap seizoen bij Antwerp haalden de Buffalo’s hem transfervrij binnen. AA Gent beschouwt het als een tweede inkomende transfer, want het rekent volgend seizoen ook op Peter Olayinka, die uitgeleend werd aan Zulte Waregem. Olayinka en Limbombe zouden zo weleens in de plaats kunnen komen van Moses Simon en Samuel Kalu. Dat Simon op een transfer aast, was al even geweten, maar de club plaatst nu ook rechtsbuiten Kalu in het uitstalraam. “Zij dromen van een transfer”, aldus algemeen directeur Michel Louwagie. “Het voordeel van Stallone is dat hij een Belg is. Als je Kalu kunt vervangen door een Belg, dan twijfel je niet.” Van Noë Dussenne, die werd gehuurd van Crotone, nam AA Gent afscheid.

BEERSCHOT WILRIJK - Losada wordt liniecoach

Vanmiddag stelt Beerschot Wilrijk met Stijn Vreven zijn nieuwe trainer voor. De 44-jarige Limburger tekent een contract voor twee seizoenen. Ook zijn technische staf zal dan worden bekendgemaakt. Een van Vrevens assistenten wordt Hernan Losada (36). De Argentijn nam afgelopen weekend afscheid als voetballer op het Kiel en zou aanvankelijk de beloften onder zijn hoede krijgen, maar wordt nu opgenomen in de technische staf van de A-ploeg. De club wil een systeem invoeren van liniecoaches. Losada zal de middenvelders onder zijn hoede krijgen. Patrick Nys, die overkomt van Lierse, wordt keeperstrainer. Ook Will Still, afgelopen seizoen even hoofdcoach bij Lierse, wordt in de staf opgenomen. Hij zou onder meer de videoanalyses gaan doen.

CLUB BRUGGE - Onderhandelingen met middenvelder Mats Rits

Club Brugge is in onderhandeling met KV Mechelen voor Mats Rits en de gesprekken gaan de goeie kant op. De landskampioen zoekt een doublure voor Vormer en Van­aken en kwam bij de 24-jarige middenvelder uit. Zijn fysieke paraatheid en scorend vermogen zijn troeven en dat hij Belg is, is mooi meegenomen. Genk en vooral Anderlecht dachten ook al aan hem, maar blauw-zwart voert nu dus de forcing. Rits heeft een akkoord voor een verlenging met twee jaar tot 2022, maar mag vertrekken bij een goed bod. Club en KV denken dat ze er wel uit zullen geraken. Rits, die zelf de stap wil zetten, is volgende week net als Vincent Mannaert terug van vakantie, en dan kan het snel gaan. Intussen praat Club ook met Charleroi over Clinton Mata. De vraagprijs is zo’n 3,5 miljoen.