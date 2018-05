Bombardementen op wapendepots in Syrië

In Syrië zijn donderdagavond bombardementen uitgevoerd op wapendepots van de Libanese sjiitische beweging Hezbollah in de buurt van de Syrische luchtmachtbasis in al-Dabaah, in het westen van het gouvernement Homs. Dat zegt het Syrisch observatorium voor de mensenrechten. Volgens de Britse ngo werden de luchtaanvallen “waarschijnlijk” uitgevoerd door Israël.

Volgens het Observatorium zijn in de buurt van al-Dabaah minstens zes ontploffingen waargenomen. Op het moment van de aanval zou een groot aantal strijders van Hezbollah aanwezig zijn geweest op de basis, op slechts 10 kilometer van de grens met Libanon. De Libanese sjiitische beweging strijdt net als de Iraanse Revolutionaire Garde in Syrië aan de zijde van het regeringsleger.

Ook het Syrische staatspersagentschap Sana meldde een “vijandige aanval” in Homs, maar zegt dat de raketten werden onderschept door de luchtafweer. “Onze grondverdedigingssystemen gingen de confrontatie aan met de aanval en verhinderden dat die zijn doel bereikte”, luidde het.

Wie bombardeerde?

Wie de luchtaanvallen heeft uitgevoerd, is niet duidelijk. Stellingen van Iran en Hezbollah in Syrië zijn wel vaker het doelwit van bombardementen, die meestal aan Israël worden toegeschreven. Dat land bevestigt zelden operaties in Syrië.

In de nacht van woensdag op donderdag waren er ook al bombardementen gemeld in het gouvernement Deir ez-Zor. Volgens het Observatorium werden daarbij twaalf Syrische proregimestrijders gedood. Sana schreef de aanval toe aan de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten, maar die ontkent.