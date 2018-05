Verkeershinder door nieuw technisch defect in Kennedytunnel

Door een technisch defect in de Kennedytunnel werd de linker- en middenrijstrook richting Gent vanochtend enkele uren afgesloten. Al omstreeks 5 uur vertraagde het verkeer, momenteel is het nog steeds een uur aanschuiven: zowel vanuit Merksem op de E17 als vanuit Hasselt op de E313 gaat het erg traag. De Liefkenshoektunnel richting Gent is tolvrij gemaakt.

“Wie vanochtend vanuit Antwerpen richting Gent rijdt, kan nog hinder ondervinden door de noodherstelling die werd uitgevoerd in de Kennedytunnel”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Ook vanuit Limburg loopt het verkeer nog traag op de E313.”

Rijstroken opnieuw vrijgegeven

Om vijf uur werden zowel de linker- als de middenrijstrook afgesloten, maar omstreeks halfzeven werden deze weer vrijgegeven, maar de files zullen niet meteen verdwijnen. “We zijn opgelucht dat het probleem zo snel verholpen is”, klinkt het. “Vrijdagochtend is ook het rustigste moment van de week in het verkeer, de file zal dus sneller opgelost geraken dan op een andere weekdag. Al zal het komende uur nog steeds trager dan normaal verlopen.”

De Liefkenshoektunnel richting Gent werd tolvrij gemaakt. Het Verkeerscentrum raadt het verkeer op lange afstand, bijvoorbeeld van oost naar west, om via Brussel te rijden.

Wat een opluchting! In de #Kennedytunnel zijn de ingenomen rijstroken zonet weer opengesteld. — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) May 25, 2018

Verlichting defect

Technici startten vanochtend een noodherstelling in de Kennedytunnel door een probleem met de verlichtingsarmaturen. Dat is niet de eerste keer, eerder deze maand werden ook al herstellingen uitgevoerd in de drukste tunnel van het land: het verkeer verliep toen twee dagen erg moeizaam.