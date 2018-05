Twee ex-agenten van Franse geheime dienst vervolgd wegens verraad

In Frankrijk zijn twee gepensioneerde agenten van de geheime diensten in verdenking gesteld van verraad. Dat heeft het Franse ministerie van Defensie donderdagavond bevestigd na berichten in de media. Ook de vrouw van een van de twee mannen is in verdenking gesteld omdat ze op de hoogte zou zijn geweest van de misdaden.

De twee agenten waren lid van het directoraat-generaal voor Buitenlandse Veiligheid (Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE), de Franse buitenlandse inlichtingendienst die valt onder het ministerie van Defensie, en werden samen met de vrouw van een van hen op 22 december 2017 in verdenking gesteld. Het ministerie van Defensie spreekt van “bijzonder ernstige feiten” die hen ten laste worden gelegd. Volgens gerechtelijke bronnen zitten de twee mannen momenteel in voorhechtenis, terwijl de vrouw onder gerechtelijk toezicht is geplaatst.

Volgens het programma ‘Quotidien’ van tv-zender TMC en de krant Le Monde, die het eerst naar buiten kwamen met het nieuws, worden in totaal vier personen verdacht in de zaak. Ze zouden zijn gerekruteerd door de Chinese autoriteiten als dubbelspion. Die informatie willen de Franse autoriteiten niet bevestigen.

Het verraad zou volgens de twee media aan het licht zijn gekomen door een onderzoek van de centrale directie van Interne Inlichtingen (Direction centrale du Renseignement intérieur, DCRI), de binnenlandse inlichtingendienst in Frankrijk die valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar dat ontkent de Franse Defensie, die zegt dat ze zelf op het spoor van de overlopers is gekomen.