Club Brugge voert de forcing voor Belgische middenvelder en praat met rechtsback van Charleroi

Club Brugge is in onderhandeling met KV Mechelen voor Mats Rits en de gesprekken gaan de goeie kant op. De landskampioen zoekt een doublure voor Vormer en Van­aken en kwam bij de 24-jarige middenvelder uit.

Zijn fysieke paraatheid en scorend vermogen zijn troeven en dat hij Belg is, is mooi meegenomen. Genk en vooral Anderlecht dachten ook al aan hem, maar blauw-zwart voert nu dus de forcing. Rits heeft een akkoord voor een verlenging met twee jaar tot 2022, maar mag vertrekken bij een goed bod. Club en KV denken dat ze er wel uit zullen geraken.

Rits, die zelf de stap wil zetten, is volgende week net als Vincent Mannaert terug van vakantie, en dan kan het snel gaan. Intussen praat Club ook met Charleroi over Clinton Mata. De vraagprijs is zo’n 3,5 miljoen.