AA Gent plaatst ook tweede Nigeriaan in het uitstalraam, maar heeft al vervangers beet

Gent heeft met de 27-jarige Stallone Limbombe zijn eerste echte aanwinst voorgesteld. Voor de snelle flankspeler is het een terugkeer naar het oude nest, want Limbombe speelde in de jeugd al bij AA Gent. Hij schopte het tot de beloften en trainde enkele keren met de A-kern, maar koos toen voor Jong PSV. Na een knap seizoen bij Antwerp haalden de Buffalo’s hem transfervrij binnen. AA Gent beschouwt het als een tweede inkomende transfer, want het rekent volgend seizoen ook op Peter Olayinka, die uitgeleend werd aan Zulte Waregem. Olayinka en Limbombe zouden zo weleens in de plaats kunnen komen van Moses Simon en Samuel Kalu.

Dat Simon op een transfer aast, was al even geweten, maar de club plaatst nu ook rechtsbuiten Kalu in het uitstalraam. “Zij dromen van een transfer”, aldus algemeen directeur Michel Louwagie. “Het voordeel van Stallone is dat hij een Belg is. Als je Kalu kunt vervangen door een Belg, dan twijfel je niet.” Van Noë Dussenne, die werd gehuurd van Crotone, nam AA Gent afscheid.