Duizenden verkeersboetes vallen te laat in de bus

Het gloednieuwe systeem om verkeersboetes automatisch te innen, staat twee maanden na datum nog altijd niet op punt. De afgelopen weken vielen bij duizenden Belgen verkeersboetes met een zeer krappe, of zelfs al verlopen uiterste betaaldatum in de bus. Dat vernam Het Belang van Limburg.

Sinds 28 maart gebeurt de inning van verkeersboetes in ons land volledig automatisch. Van zodra de politie een proces-verbaal heeft opgesteld, gebeurt de verdere verwerking volledig via de computer, waarna Bpost de brief met de onmiddellijke inning verzendt. Vroeger moesten agenten de pv’s zelf afdrukken en in een enveloppe steken.

Hoewel het systeem moest leiden tot een snellere verwerking en verzending van de verkeersboetes, blijkt vandaag het omgekeerde het geval.

Bij de FOD Justitie geven ze toe dat het nieuwe systeem nog niet op punt staat. “Er is de eerste maanden een aantal technische euvels opgedoken”, zegt woordvoerder Edward Landtsheere. “Daarom hebben we nu bijkomende controles ingebouwd om fouten te vermijden.”

Het callcenter van de FOD Justitie ontving de afgelopen dagen ettelijke honderden telefoontjes van ongeruste burgers die vreesden voor een hogere boete, omdat ze niet op tijd hadden betaald.