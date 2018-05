Vanhaezebrouck geeft zijn ongezouten mening over de aanval van de Rode Duivels? “Hazard? Ik kies Mertens”

In ‘Wereldkampioenen’ op één ging het donderdag over Dries Mertens. Hein Vanhaezebrouck, Youri Mulder en Otto-Jan Ham zijn allemaal fan van de aanvaller van Napoli. De coach van Anderlecht zou Mertens zelfs boven Eden Hazard kiezen.

Bij de vraag van moderator Ben Crabbé over de rol van Mertens, supersub of basisspeler, neemt Vanhaezebrouck resoluut het woord. “Ik vrees dat het communautaire probleem een probleem is voor België”, begint HVH. “Beide landsgedeelten hebben gewoon een andere visie op wie moet spelen. Als ze in Wallonië moeten kiezen tussen Mertens en Hazard? Iedereen zal zeggen: Mertens eruit. In Vlaanderen zal men gematigder zijn.”

Moet Hazard dan plaatsruimen voor Mertens? “Ik vind dat we ze allemaal nodig hebben”, zegt Vanhaezebrouck. “Als je al die kwaliteiten hebt, moet je niet altijd met dezelfde elf spelen. Maar bepaalde combinaties werken niet goed. Als je met één diepe spits speelt, Romelu Lukaku, en twee mensen in steun moet één van die twee een middenvelder zijn.”

“Een offensieve middenvelder want die gaat ook defensief omschakelen. Op positie tien haalt die de zes van de tegenstand eruit”, aldus de trainer van paars-wit. “Ik vrees echter dat zowel Mertens als Hazard dat niet is. Als je daar met een Radja Nainggolan speelt, zal die dat probleemloos doen. Die voelt zich dan als ik haal die eruit, ik kill die kerel.”

Foto: GMAX AGENCY

“Ik kies Mertens”

Er is echter geen Nainggolan aanwezig op het WK, maar zou Hein echt Mertens in de ploeg zetten ten koste van Hazard? “In moeilijke wedstrijden kan je niet spelen met Hazard - Lukaku - Mertens. Wie er dan uit moet? Ik kies Mertens, Hazard moet dan naar de bank. Je moet ervoor zorgen dat iedereen meegaat in het verhaal. Als er dan eentje opstaat die minder groot is dan eentje op de bank, dan is dat zo. De beste speler zit dan op de bank? Nee, voor mij is dat Kevin de Bruyne”, aldus Vanhaezebrouck.

Moet Mertens dan op tafel slaan? “Mertens heeft bewezen dat hij titularis kan zijn. Ik vind niet dat hij moet zwijgen. Hij heeft intussen zijn strepen verdiend. Maar hij is het makkelijkste slachtoffer. Hij is de braafste. Hij weet dat de publieke opinie daar geen drama van zal maken. Zet er De Bruyne of Edan Hazard uit en er is plaats te kort in de kranten.”