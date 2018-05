Videobeelden vrijgegeven van vernietiging nucleaire site in Noord-Korea

Er is videomateriaal vrijgegeven van het moment dat de nucleaire site in Punggye-ri werd vernietigd. “Zo willen we transparantie van de stopzetting van de kernproeven waarborgen”, klinkt het bij staatspersagentschap KCNA.

De beelden werden vrijdag openbaar gemaakt. Ze laten hoofdzakelijk de explosies zien waarmee onder meer de nucleaire tunnels en observatiegebouwen op de site werden opgeblazen. Hiermee ging ook een belofte van Kim Jong-un in vervulling. Tijdens zijn verzoening met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in had hij immers beloofd dat hij zijn nucleaire programma zou stopzetten.

“De ontmanteling van de kernproeven is een belangrijke ontwikkeling in het proces naar wereldwijde nucleaire ontwapening”, liet het persagentschap nog weten.

De vernietiging van de nucleaire site gebeurde op dezelfde dag dat Amerikaans president Donald Trump zijn ontmoeting Kim Jong-un annuleerde. Normaal gezien had die op 12 juni moeten plaatsvinden. In een brief gericht aan de Noord-Koreaanse leider gaf hij meer uitleg over zijn beslissing.