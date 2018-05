Bogaert stelt dubbele nationaliteit in vraag: “Vier generaties lang Belg én Turk zijn, dat botst bij mij”

Wat rebelser dan de andere CD&V’ers, noemt hij zichzelf. Hendrik Bogaert valt de jongste tijd steeds vaker op als kritische stem voor zijn eigen partij. En dat is bewust, vertelt de West-Vlaming aan Krant van West-Vlaanderen. “Het is mijn plicht om te reageren.” Bogaert zet ook andermaal vraagtekens bij de dubbele nationaliteit. “Dat botst bij mij.”

Volksvertegenwoordiger Hendrik Bogaert is wat je een vaste waarde binnen zijn partij mag noemen. De West-Vlaming geldt als de begrotingsspecialist van de christendemocraten, een rol die hij binnen het parlement met verve opneemt. Zelfs als dat ten koste van zijn eigen partij is.

“Door mij vragen te stellen, doe ik wat van mij als parlementslid verwacht wordt”, zegt hij in een interview met Krant van West-Vlaanderen. “Het is mijn plicht om te reageren. De mensen hebben mij verkozen om de regering te controleren.”

Bogaert noemt zichzelf wat rebelser dan zijn partijgenoten. “Maar wat is de oplossing als de inspraakmogelijkheden intern naar jouw mening te beperkt zijn? Wat doe je als je geen gehoord vindt? Niet reageren? Dan ben je mee schuldig als het fout loopt.”

Dubbele nationaliteit

In het interview heeft de Jabbekenaar het ook over gevoelige onderwerpen als de dubbele nationaliteit en de orthodoxe jood die vrouwen geen hand wilde schudden en even op de Antwerpse CD&V-lijst leek te gaan staan.

“Als christendemocraat verdedig ik het cultuurchristendom, de basiswaarden waarrond onze samenleving is opgebouwd. Sociale zekerheid, sociale mobiliteit, rechtvaardigheid... Daarom vind ik ook dat het niet kan dat er iemand op een CD&V-lijst komt staan die een vrouw geen hand wil geven. Ook de islam komt binnen. Een hele andere cultuur, nu goed voor 6 procent in België. Je moet verdedigen wat goed is aan ons systeem. Ik vind dat mensen zich over een generatie heen zouden moeten aanpassen. Daarom stel ik ook de dubbele nationaliteit in vraag. Je kan niet vier generaties lang en Turk en Belg zijn. Dat botst bij mij.”

Een goed burger zijn gaat voor Bogaert verder dan alleen de wetten naleven. “Ben je een goed burger als alle attesten in orde zijn, de sociale zekerheid in orde is? Ik volg de regels en ik overtreed geen wetten, dus ik ben een goed burger? Voor mij is dat een nodige, maar geen voldoende voorwaarde. Wie in ons land, in onze maatschappij komt wonen, moet zich integreren.”