Vluchten geschrapt door technische problemen bij vliegtuigen Brussels Airlines

Door technische problemen bij vliegtuigen van Brussels Airlines zijn vrijdag al minstens twaalf vluchten van de maatschappij geschrapt. “De vliegtuigen kunnen op dit moment niet ingezet worden”, zegt woordvoerster Kim Daenen aan VTM Nieuws.

Voorlopig zijn vrijdagochtend al twaalf vluchten geschrapt. “Het gaat om vliegtuigen die vooral korte Europese vluchten doen”, aldus Daenen. “Maar op dit moment kunnen we ze niet inzetten door technische problemen.” Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Ook toestellen van partner CityJet, die voor Brussels Airlines vluchten uitvoert, zijn getroffen.

De vluchten die geschrapt zijn, gingen richting Berlijn, Basel, Athene en Madrid. Passagiers die hun vlucht geschrapt zagen worden, krijgen een nieuwe vlucht aangeboden.