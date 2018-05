Minister De Croo en Miss België fietsen tegen man-vrouwongelijkheid

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) en Miss België 2018 Angeline Flor Pua hebben vrijdagochtend al fietsend de Europese campagne Her World/Our World op gang getrapt. Op het Muntplein in Brussel kunnen bezoekers een hele dag komen fietsen om gelijke rechten voor mannen en vrouwen overal ter wereld onder de aandacht te brengen.

Op twee fitnessfietsen werden minister De Croo en Miss België meteen geconfronteerd met de man-vrouwongelijkheid, want een van de twee fietsen bood veel meer weerstand.

“Om hetzelfde te bereiken moeten vrouwen meer inspanningen leveren dan mannen en te vaak krijgen ze er minder voor terug”, vertelt minister De Croo.

Vrouwen verdienen wereldwijd 23 procent minder dan mannen voor dezelfde hoeveelheid geleverd werk. Op politiek vlak is minder dan een op de vier vrouwen parlementariërs en leiden vrouwen slechts 6 procent van de regeringen wereldwijd. In ’s werelds grootste bedrijven is dat aantal amper 4 procent.

In België kan er volgens minister De Croo nog veel vooruitgang geboekt worden op het gebied van kinderopvang om zo een betere balans tussen werk en gezin te creëren.

“We moeten betere infrastructuur aanbieden om werk en gezin met elkaar te combineren, want kinderopvang blijft in ons land duur voor de werkende mensen en de toegang ertoe blijft moeilijk. Hierdoor worden vrouwen sneller in de huishoudelijke richting geduwd, kiezen ze voor halftijdse jobs en zo krijgen ze minder kansen”, verklaart minister De Croo.

Foto: BELGA

