‘Vriendschappen op werkvloer helpen om te gaan met stijgende werkdruk’

Dat de hoge werkdruk zwaar weegt op verpleegkundigen, verscheen afgelopen week nog uitvoerig in de media. Maar samen patiënten verzorgen, creëert een hechte band. Dat blijkt uit een onderzoek dat het medische rekruteringskantoor Express Medical met de steun van twee grote ziekenhuizen, waaronder GZA in Antwerpen, liet uitvoeren. Negen op de tien verpleegkundigen zijn tevreden over hun relatie met collega’s.

Uit het onderzoek, waarbij 847 verpleegkundigen werden ondervraagd, blijkt dat de algemene tevredenheid is gedaald. De ondervraagde verpleegkundigen geven zichzelf een gemiddelde tevredenheidsscore van 7,1. In 2017 was dat nog 7,5. Negen op de tien verpleegkundigen zeggen ook dat de werkdruk gestegen is.

Aan de andere kant blijkt dat de collegialiteit bij verpleegkundigen bijzonder groot is. Zestig procent geeft aan dat hij of zij echt op collega’s kan rekenen en de helft zegt dat iedereen een tandje bijsteekt als er onverwacht iemand wegvalt. Een op de drie zegt dat hij of zij zelfs met persoonlijke problemen bij collega’s terecht kan.

Kracht van een team

'In een context van verandering, digitalisering en reorganisatie die in alle organisaties aanwezig is, heeft de zorg een belangrijke troef: de kracht van het team en de goeie relaties met collega’s. Dat kunnen sterke factoren zijn om een organisatie door die veranderingen te loodsen. Het helpt hen om te gaan met de stijgende werkdruk', zegt Pascale Vanrillaer, general manager van Express Medical.

Dat beaamt Jef Geuens (40) uit Edegem. Naast zijn job als docent in het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) Verpleegkunde in Mechelen doet hij geregeld interimopdrachten voor GZA. 'Om bij te blijven, ga ik via Express Medical een weekend per maand aan de slag in het ziekenhuis. Ik probeer altijd op dezelfde diensten te staan omdat dat een band creëert. Zo spring ik vaak bij op de dienst oncologie in de campus Sint-Augustinus. Ik kom er al jaren en weet dat ik er in een bijzonder hecht team terecht kom. Het voelt als thuiskomen, zelfs al kom ik er maar een weekend per maand meedraaien. Dat maakt dat het fijn blijft om die weekends te werken hoewel de werkdruk is toegenomen. Het is druk, maar ik doe het nog altijd even graag', getuigt hij.

Administratieve last

'Ik kan niet anders dan vaststellen dat de afgelopen tien jaar de werkdruk is gestegen. Onder meer door allerhande hervormingen zoals op vlak van accreditaties. Daardoor is er een serieuze administratieve last bijgekomen', bevestigt hij de resultaten uit het onderzoek. Alle bevraagde verpleegkundigen geven aan last te hebben van stress. Die stress ervaren ze vooral door de hoge werkdruk (43%), administratieve verplichtingen (14%) en de druk om het werk goed te willen doen (13%). Negen op de tien verpleegkundigen zeggen bovendien dat de werkdruk groter geworden is dan bij de start van hun carrière.

>

>

>