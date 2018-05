Er is leven na Anderlecht: René Weiler heeft een nieuwe club gevonden (met een verleden met Preud’homme)

Hij zat sinds zijn ontslag bij Anderlecht in september 2017 zonder werk, maar René Weiler kan nu uitkijken naar een nieuwe uitdaging. De Zwitser gaat aan de slag als trainer van Al-Shabab Riad. Dat is de nummer tien uit de Saoedische eerste klasse. De club kondigde het nieuws zelf aan via Twitter.

Weiler zette in de zomer van 2016 zijn handtekening bij Anderlecht, als opvolger van de ontslagen Besnik Hasi. Hij maakte toen de overstap van de Duitse tweedeklasser FC Nürnberg. Eerder was Weiler in eigen land bij Winterthur, Sankt-Gallen, Schaffhausen en Aarau aan de slag.

Begin april haalde Weiler nog uit naar Anderlecht, dat hem na een gelijkspel op Kortrijk aan de kant schoof. En dat na het winnen van de titel het seizoen voordien. “Ik volg Anderlecht niet meer. Het levert toch niets op. Mij niet en ook Anderlecht niet. Ik weet dat jullie graag de feiten willen kennen maar die kan ik nu nog niet prijsgeven. Het is een boeiend verhaal, misschien vertel ik het later wel.”

Weiler onthulde toen al het voornemen om terug te keren in het voetbal. “Maar liefst in een club waarin mensen met elkaar samenwerken en er een project is. En het hoeft niet per se een job als coach te zijn. Ik sta voor alles open. En dat mag ook in het buitenland zijn.”

Uiteindelijk is het dus een avontuur in Saoedi-Arabië geworden. De competitie eindigde daar in april en Al-Shabab eindigde met 31 punten uit 26 wedstrijden als tiende op veertien ploegen. In 2012 won de club nog de titel… onder Michel Preud’homme. Afwachten of Weiler dat kunststukje ook voor mekaar krijgt. Ook Emilio Ferrera trainde in het verleden de club uit Riyadh, die zes landstitels op het palmares heeft staan.