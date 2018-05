Officiële WK-lied gezongen door Will Smith is bekend

‘Live it up’, zo heet het officiële WK-lied met Will Smith als zanger. De Amerikaanse acteur en rapper zingt het lied samen met Nicky Jam en de Kosovaarse Era Istrefi. Op 7 juni geeft de wereldvoetbalbond FIFA de officiële video vrij. Het trio zal het lied overigens ook live brengen net voor de finale op 15 juni in het Loezjniki-stadion in Moskou.