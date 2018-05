Jambon en Francken staan achter uitspraken De Wever over verantwoordelijkheid ouders Mawda

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris van Asiel en Migragie Theo Francken scharen zich achter de uitspraken van hun partijvoorzitter Bart De Wever over de verantwoordelijkheid van de ouders van de kleine Mawda. Intussen blijft de kritiek zowel vanuit de oppositie als de meerderheid aanhouden.

De N-VA-voorzitter zei donderdag de ouders van Mawda, die vorige week door een politiekogel stierf, niet alle slachtoffer zijn maar ook mee verantwoordelijk zijn voor wat gebeurd is. De ouders hebben in Duitsland asiel aangevraagd, zijn voor er een beslissing was naar Engeland gegaan. Daar werden ze uitgewezen naar Duitsland waar hun asielaanvraag uiteindelijk geweigerd werd. Sindsdien zijn ze volgens De Wever driemaal in ons land opgepakt bij hun poging om opnieuw in het Verenigd Koninkrijk te geraken. “Een van die keren zelfs met hun kinderen in een koelwagen. Dan moet je - hoe tragisch de dood van een kind ook is en een kind is per definitie onschuldig - de verantwoordelijkheid van die ouders in beeld durven brengen”, vond Bart De Wever.

Theo Francken trad zijn voorzitter bij. “De ouders hebben enorme risico’s genomen”, aldus Francken, die het “bedenkelijk” vond dat ze in een koelwagen werden ontdekt. Ook Jan Jambon wees erop dat “ouders verantwoordelijkheid hebben over hun kinderen”. Maar buiten de N-VA leek er nauwelijks steun of begrip te vinden voor de uitspraken van Bart De Wever.

“Zowel links als rechts polariseren”

Vrijdagochtend riep Open VLD-vicepremier Alexander De Croo bij aanvang van de ministerraad op tot “terughoudendheid” in commentaar op de dramatische gebeurtenissen rond de dood van de tweejarige Mawda. “Zowel links als rechts polariseren”, stelde De Croo vast. “Laat ons een beetje rustig blijven en niet zoeken om het debat te polariseren”. Hij zat daarmee op de lijn van zijn partijvoorzitster Gwendolyn Rutten op Twitter: “Kunnen we, over de partijgrenzen heen, zeker bij menselijke drama’s ook gewoon mensen zijn? Menselijk. Beleefd. Respectvol. En de verwijten en controverses achterwege laten? “.

CD&V-voorzitter Beke was via hetzelfde kanaal scherper voor zijn N-VA-collega: “Ik zag net mijn dochters naar school vertrekken. Verschrikkelijke gedachte dat dit de laatste keer zou zijn geweest. Wie een kind verliest, heeft recht op mededogen. Niet op verwijten. Wat ook de omstandigheden zouden zijn geweest.”

Bij de oppositie is er minder terughoudenheid. “Excuseer? De dood van kleine Mawda zo plaatsen, nog voor ze is begraven, zonder een woord van mededogen? Ongepast? Ja. Respectloos? Zeker. En dat enkel met als doel het ontlokken van reacties om zo verder te kunnen polariseren”, zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci.

Ook SP.A-fractieleider Meryame Kitir reageerde verontwaardigd. “Ouders voelen zich altijd (!) schuldig ten opzichte van hun kinderen als er iets misloopt. Het ergste wat je kan doen, is hen dat schuldgevoel nog eens extra aanwrijven. Dat doe je niet. Dat doen wij in Vlaanderen niet. Onder geen enkel beding”, tweette ze.

Voor PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw zijn de uitspraken van De Wever “degoutant”. “Het enige wat men de ouders kan verwijten is dat ze naar een betere toekomst voor hun kinderen zochten dan oorlog”, vond CDH-kamerfractieleidster Catherine Fonck, die pleitte voor “een minimum aan respect en empathie”.